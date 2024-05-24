"Поскольку финал ЛЧ состоится через две недели после окончания Бундеслиги, мы изменим свой обычный способ подготовки. Будет важно не поддаваться эмоциям. С момента выхода в финал при каждом решении мы задавались вопросом: как это поможет нам быть в отличной форме 1 июня? В остальном мы старались сделать все то же, что привело нас к финалу – так, как мы это делали всегда. Мы не меняли подход к тренировкам и играм. Мы изменили организацию, но подход остался прежним.

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В матче третьего тура группового этапа ЛЧ, когда мы одержали первую победу над Ньюкаслом, то заметили, что наша уверенность в себе выросла. С каждой игрой мы становились лучше и сильнее. Мы стали играть лучше, и в какой-то момент оказались в плей-офф ЛЧ. Конечно, от стадии к стадии путь становился всё сложнее и сложнее, но он также становился всё короче и короче. Мы хотели пройти как можно дальше. Мы это уже сделали, дальше финала нам не пройти. Теперь мы хотим сделать последний шаг.

Реал – команда, которая выиграла Лигу чемпионов 14 раз. Не так давно они оформили La Decima, а сейчас у них уже 14 титулов. Тем не менее, мы знаем, что заслужили этот путь до финала. Мы уважаем тот факт, что теперь нас ждет сильная команда, которая уже несколько раз имела подобный опыт. Но мы также знаем, что в игре возможно всё. И это наш шанс. В одной конкретной игре мы способны победить любого противника", – сказал Терзич в интервью клубному сайту Боруссии.

Финал ЛЧ между Реалом и Боруссией Д состоится 1 июня в Лондоне на Уэмбли.

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