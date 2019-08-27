Зидан подготовил запасной вариант на случай отставки из Реала

Главный тренер мадридцев готов к любому развитию событий в сезоне 2019/20.

Французский специалист рассматривает ПСЖ как один из вариантов продолжения карьеры, информирует AS.

Моуринью планирует дождаться увольнения Зидана и возглавить Реал

Зидан не чувствует полной поддержки со стороны руководства Реала и понимает, что может потерять работу, если команда будет показывать неудовлетворительные результаты. У Томаса Тухеля также не все гладко в столице Франции, на его место в ПСЖ претендует немало известных тренеров, среди которых и наставник "сливочных".

Игроки ПСЖ раздражены примитивными методами Тухеля

Напомним, Зидан покинул Реал по окончании сезона 2017/18, однако в марте этого года вернулся в Мадрид.