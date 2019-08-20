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Игроки ПСЖ раздражены примитивными методами Тухеля

20 августа 23:25 77 Читати українською
Игроки ПСЖ раздражены примитивными методами Тухеля
Томас Тухель / Reuters

Чемпионы Франции не в восторге от работы под руководством немецкого специалиста.

 

У многих игроков ПСЖ накопилось немало претензий к Томасу Тухелю, информирует Le Parisien.

Тухель назвал условие, при котором ПСЖ не отпустит Неймара

Футболисты парижан не поняли, почему Юлиан Дракслер остался в старте на матч против Ренна после провальной игры в первом туре с Нимом. В конце концов, ПСЖ потерпел поражение 1:2, а Тухель так и не смог изменить рисунок матча, что вызвало вопросы, в частности, у Марко Верратти.

Также игрокам не нравится, что немец уделяет много внимания обороне, а об атаке часто забывает. До проблем с Неймаром Тухель нередко использовал ограниченный принцип "Просто отдай мяч бразильцу".

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Источник добавляет, что подопечные 45-летнего тренера просто не понимают его требований, они хотят, чтобы команду возглавил другой специалист.

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ПСЖ ПСЖ Франция Томас Тухель Томас Тухель Ренн - ПСЖ
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