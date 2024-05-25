Матч против Бетиса стал последним для Тони Крооса в Ла Лиге в составе Реала – немец решил завершить карьеру после Евро-2024.

Лидер Реала завершит карьеру после Евро-2024

Эта игра была для хавбека последней на Сантьяго Бернабеу, поэтому болельщики подготовили красивое прощание для легенды. На фан-секторе вывесили изображение Крооса с баннером "Спасибо, легенда". На экранах, которые разместили по периметру арены, показывали плакаты других болельщиков, которые были адресованы Тони.

Заметим, что Тони Кроос за свою карьеру выступал за Баварию, Байер и Реал. В составе мюнхенцев немец трижды выигрывал титул чемпиона Германии, а также Лигу чемпионов в сезоне 2012/13.

За "сливочных" полузащитник выступает с 2014 года. С Реалом Кроос стал четырехкратным чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Суперкубок Испании и столько же раз побеждал в финале Лиги чемпионов. В общем Кроос сыграл за "сливочных" в 464 матчах, в которых забил 28 голов и отдал 98 ассистов.

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