Защитник Эвертона Виталий Миколенко сообщил о почти нулевой коммуникации с партнерами по национальной команде.

"Если честно, это очень странно, но мы не общаемся, те, кто играют в Англии.

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Я виделся только с Мишей Мудриком, Егором Ярмолюком один раз за все время – это после сборной. И Назарий Русин приезжал домой ко мне, потому что у него уже отпуск был.

Это очень странно, но мы мало общаемся. Илюха Забарный приглашал в гости, но у нас не получилось", – сказал Миколенко в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, Виталий понемногу оправляется от травмы голеностопа, из-за которой пропустил остаток сезона в АПЛ. 30 мая он планирует начать работу с мячом, а 4 июня вернется в общую группу.

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