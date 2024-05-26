Руководство "кулес" решило уволить 44-летнего специалиста после завершения сезона. Хави за свой уход должен был получить около 20 миллионов евро, чтобы очень ударило по финансовому положению Барселоны, которое и так находится в тяжелом состоянии.

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"Буду ли я отказываться от компенсации? Я уже отвечал на этот вопрос ранее и всегда держу свое слово", – цитирует наставника "кулес" Фабрицио Романо.

Ранее Хави говорил о намерении отказаться от денег, которые он должен был получить от Барселоны. Напомним, что испанца на тренерской скамье должен заменить Ханси Флик.

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