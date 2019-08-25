toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
БОРНМУТ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ШАХТЕР - МАРИУПОЛЬ КАРПАТЫ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Моуринью планирует дождаться увольнения Зидана и возглавить Реал

15:10 111 Читати українською
Моуринью планирует дождаться увольнения Зидана и возглавить Реал
Жозе Моуринью / фото из соцсетей

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью этим летом отклонил много предложений по работе.

Моуринью, который неоднократно заявлял, что соскучился по работе, не спешит принимать предложения по трудоустройству, сообщает AS.

Реал – Вальядолид –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

По информации издания, португальский специалист хочет дождаться увольнения Зинедина Зидана с поста наставника мадридского Реала.

В то же время отмечается, если в январе Зидан все еще не будет уволен, Жозе, скорее всего, пересмотрит планы и попробует найти работу в другом клубе.

Гвардиола без Лунина сенсационно отобрал очки у Реала, Валенсия проиграла Сельте: 2-й тур Ла Лиги, матчи субботы

Напомним, Моуринью уже возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013, выиграв со "сливочными" чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

blog_ava
"Болельщикам не нужны наши слова": Цыганков – о ничьей с Олимпиком
11:00
534
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Жозе Моуринью Жозе Моуринью Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
мин
Карпаты
17:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук