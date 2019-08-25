Моуринью планирует дождаться увольнения Зидана и возглавить Реал

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью этим летом отклонил много предложений по работе.

Моуринью, который неоднократно заявлял, что соскучился по работе, не спешит принимать предложения по трудоустройству, сообщает AS.

Реал – Вальядолид –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

По информации издания, португальский специалист хочет дождаться увольнения Зинедина Зидана с поста наставника мадридского Реала.

В то же время отмечается, если в январе Зидан все еще не будет уволен, Жозе, скорее всего, пересмотрит планы и попробует найти работу в другом клубе.

Гвардиола без Лунина сенсационно отобрал очки у Реала, Валенсия проиграла Сельте: 2-й тур Ла Лиги, матчи субботы

Напомним, Моуринью уже возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013, выиграв со "сливочными" чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.