Бергамаски хотят продолжать сотрудничество с 66-летним итальянским специалистом. Действующее соглашение Джан Пьеро Гасперини истекает в 2025 году. Руководство Аталанты уже начало переговоры с тренером о пролонгации.

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Как сообщает Маттео Моретто, бергамаски уверены, что достигнут договоренности со специалистом. Единственное препятствие, которое стоит перед подписанием контракта – срок нового соглашения. Гасперини хочет работать с командой на протяжении еще трех лет, а Аталанта предлагает лишь год. В ближайшее время стороны встретятся, чтобы окончательно решить судьбу тренера.

Напомним, Джан Пьеро Гасперини руководит Аталантой с 2016 года. В текущем сезона специалист выиграл с клубом Лигу Европы, переиграв в финале Байер.

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