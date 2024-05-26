Победитель Лиги Европы приблизился к новому соглашению с тренером – есть лишь одно препятствие
Аталанта решительно хочет продлить контракт с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.
Бергамаски хотят продолжать сотрудничество с 66-летним итальянским специалистом. Действующее соглашение Джан Пьеро Гасперини истекает в 2025 году. Руководство Аталанты уже начало переговоры с тренером о пролонгации.
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Как сообщает Маттео Моретто, бергамаски уверены, что достигнут договоренности со специалистом. Единственное препятствие, которое стоит перед подписанием контракта – срок нового соглашения. Гасперини хочет работать с командой на протяжении еще трех лет, а Аталанта предлагает лишь год. В ближайшее время стороны встретятся, чтобы окончательно решить судьбу тренера.
Напомним, Джан Пьеро Гасперини руководит Аталантой с 2016 года. В текущем сезона специалист выиграл с клубом Лигу Европы, переиграв в финале Байер.
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