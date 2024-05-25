Уже сегодня наступит развязка в бомбардирской гонке Ла Лиги. На заветную награду впервые в истории претендует украинец.

Накануне Жирона в заключительном матче разгромила Гранаду (7:0), поставив жирную точку в историческом для команды сезоне. Хет-триком в матче отметился Артем Довбик, что позволило ему на один гол опередить форварда Вильярреала Александера Сёрлота.

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Однако "желтая субмарина" свой последний поединок проведет сегодня, 25 мая, против немотивированной Осасуны и норвежец может пополнить голевой баланс (призрачные шансы остаются также у Джуда Беллингема и Роберта Левандовски, которым, чтобы догнать Довбика, надо забивать 5 и 6 голов соответственно).

Испанское издание Marca, которое является основателем "трофея Пичичи", объяснило, кто получит награду, если лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги будет не один футболист.

Если два или более игроков забьют одинаковое количество голов и одновременно станут лучшими бомбардирами, то они разделят награду – каждый из них получит приз. Один победитель с помощью дополнительных показателей (количество ассистов, количество сыгранных матчей, количество голов с пенальти и т.д.) не определяется.

Напомним, поединок между Осасуной и Вильярреалом стартует в 15:00.

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