Артем Довбик очень хотел зацепиться за шанс стать лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Забавный эпизод случился на 16-й минуте матча против Гранады, когда счет еще был 0:0.

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Жирона заработала штрафной. Обычно Довбик не претендует на эти стандарты, но на этот раз подошел "составить конкуренцию" Цыганкову и Алейшу.

Дебаты быстро прекратил 34-летний Дейли Блинд, который посоветовал Артему идти в штрафную и ждать потенциальный отскок.

В конце концов, штрафной исполнил Цыганков, но над воротами. Довбик не поленился подать мяч киперу Гранады, чтобы не терять время.

Усилия украинца не прошли зря – хет-трик в победе 7:0. Довбик завершил чемпионат с 24 голами и сегодня должен внимательно смотреть матч Осасуна – Вильярреал. Форвард "Желтой субмарины" Александер Сёрлот пока отстает от Артема на один мяч.

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