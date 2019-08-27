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Зідан підготував запасний варіант на випадок відставки з Реала

21:49 661 Читать на русском
Зідан підготував запасний варіант на випадок відставки з Реала
Зінедін Зідан / Reuters

Головний тренер мадридців готовий до будь-якого розвитку подій у сезоні 2019/20.

Французький фахівець розглядає ПСЖ як один з варіантів продовження кар'єри, інформує AS.

Моурінью планує дочекатися звільнення Зідана та очолити Реал

Зідан не відчуває повної підтримки з боку керівництва Реала і розуміє, що може втратити роботу, якщо команда показуватиме незадовільні результати. У Томаса Тухеля також не все гладко у столиці Франції, на його місце у ПСЖ претендує чимало відомих тренерів, серед яких і наставник "вершкових".

Гравці ПСЖ роздратовані примітивними методами Тухеля

Нагадаємо, Зідан покинув Реал по завершення сезону 2017/18, проте у березні цього року повернувся в Мадрид.

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Франція Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Іспанія
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