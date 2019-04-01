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Зидан объяснил появление своего сына в матче Реала с Уэской

09:55 229 Читати українською
Зидан объяснил появление своего сына в матче Реала с Уэской
Лука Зидан / Marca

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал появление своего сына в рамке ворот "галактикос" во время матча с Уэской.

25’ Иско
62’ Дани Себальос
89’ Карим Бензема
 
Кучо Эрнандес 3’
Хавьер Эчеита 74’

"Лука – третий голкипер Реала. Я рад, ведь это его дебют на Сантьяго Бернабеу. Куртуа был травмирован, а Навас недавно вернулся из лагеря своей сборной и мы дали ему отдохнуть. Я решил предоставить шанс другому голкиперу", – сказал Зидан-старший на послематчевой пресс-конференции для Marca.

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Напомним, что Лука Зидан – сын Зинедина Зидана и сейчас третий голкипер "галактикос", который появился в стартовом составе Реала на матч Ла Лиги против Уэски. К слову, мадридский клуб на последних минутах вырвал победу над аутсайдером испанского первенства.

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Теги
Испания Реал Мадрид - Уэска Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан Лука Зидан Лука Зидан
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