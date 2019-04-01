Реал Мадрид – Уэска – 3:2 – видео голов и обзор матча

Реал на последних минутах вырвал победу у аутсайдера чемпионата Уэски в матче 29-го тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Реал Мадрид – Уэска.

Реал на Сантьяго-Бернабеу в драматичном матче на последних минутах обыграл Уэску, которая является аутсайдером испанского первенства. Гости вышли вперед уже в дебюте встречи усилиями Кучо Эрнандеса. "Галактикос" начали давить на соперника и это принесло свои плоды на экваторе первого тайма: Иско с метро расстрелял ворота Уэска после передачи Диаса.

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После перерыва Себальйос вывел мадридский клуб вперед после скидки Бензема, однако Уэска не сложила оружие и смогла забить после стандарта. Последние минуты встречи ознаменовались штурмом Реала. Спасти "галактикос" смог Бензема, который отличился на 89-й минуте.

Таким образом, Реал набрал 57 зачетных баллов и приблизился ко второму месту на расстояние двух очков. Уэска с 22 пунктами осталась на двадцатой позиции в турнирной таблице.