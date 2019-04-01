Зідан пояснив появу свого сина у матчі Реала з Уескою

Головний тренер Реала Зінедін Зідан прокоментував появу свого сину у рамці воріт "галактікос" під час матчу з Уескою.

"Лука – третій голкіпер Реала. Я тішуся, адже це його дебют на Сантьяго Бернабеу. Куртуа був травмований, а Кейлор Навас нещодавно повернувся з табору своєї збірної і ми дали йому відпочити. Я вирішив надати шанс іншому голкіперу", – сказав Зідан-старший на післяматчевій прес-конференції для Marca.

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Нагадаємо, що Лука Зідан – син Зінедіна Зідана та наразі третій голкіпер "галактікос", який з'явився у стартовому складі Реала на матч Ла Ліги проти Уески. До слова, мадридський клуб на останніх хвилинах вирвав перемогу над аутсайдером іспанської першості.

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