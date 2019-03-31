Реал на последних минутах вырвал победу над Уэской

В рамках заключительного матча 29-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал добыл тяжёлую победу над аутсайдером чемпионата (3:2).

Уэска ​​была однозначным аутсайдером матча против Реала, поэтому всем казалось, что более одного топ-момента гости не создадут. Этому настроению поддался даже Зинедин Зидан, который выпустил полурезервный состав со своим сыном в воротах. Кто же знал, что топ-момент Уэски случится уже на 3-й минуте и завершится голом? Начо на левом фланге проиграл практически выигранную борьбу против Авилы и дал ему прострелить на Кучо Эрнандеса, о котором все забыли. Нападающий наказал мадридцев точным ударом в дальний угол – 0:1!

Реал прогнозируемо завелся и пошёл вперед. "Бланкос" устроили настоящую осаду штрафной, поражая разнообразием ударов и подач: здесь были и верховые навесы, и прострелы, и замыкания пяткой в ​​исполнении Себальоса. Гости жёсткими подкатами и агрессивным прессингом долгое время сдерживали соперника, но на 24-й минуте оборона лопнула. Браим Диас с линии штрафной выкатил поперечную передачу под удар Бензема, тот мощно пробил под левую штангу, а Сантамария парировал прямо на Диаса! Браим сразу же покатил вдоль пустых ворот, а Иско забил с метра – 1:1!

Уэска ​​не сдалась и создала неплохой момент после углового на 32-й минуте – Авила замкнул подачу ударом в падении с линии штрафной и отскоком от газона, Мусто выскочил перед Люкой Зиданом, а тот едва не выпустил мяч из рук! Гости вообще провели немало угловых и пытались высоко прессинговать, наказывая Реал за обрезки, но мадридцы в защите уже не ошибались так грубо, как в первом тайме. Впрочем, "сливочные" и атаковали слабо, а вот Уэска ​​могла забить второй на 45-й минуте: Авила принял передачу с фланга и с линии штрафной мощно пробил по воротам – мяч прошёл над перекладиной!

Второй тайм Реал начал так, как и положено королевскому клубу. Уже на 47-й минуте Бензема принял скидку от Начо и метров с 20-ти мощно пробил под правую штангу – Сантамария поймал сферу. Впрочем, в дальнейшем Уэске ​​удалось перевести матч в позиционную борьбу с большим количеством фолов, заставив соперника сбиваться на банальные подачи. Это работало до 62-й минуты, когда Гарет Бейл внешней стороной стопы вырезал прекрасную передачу с правого фланга на левый край штрафной – Бензема головой сбросил мяч на дальнюю штангу, а Дани Себальос в полёте забил гол с метра!

Казалось, что дело сделано, но Уэска ​​едва не отыгралась уже через две минуты после контратаки, которую Эррера завершил ударом с границы штрафной в девятку – мимо! Хозяева могли наказать дерзких аутсайдеров на 70-й минуте, когда в результате красивой комбинации Бейл и Одриосола вышли 2-в-1 в Сантамарию – Гарету выкатили передачу уже на пустые ворота, но тот с нескольких метров умудрился пробить выше. Уэска ​​не смутилась, а пошла в атаку на 74-й минуте, заработав угловой и сравняв счёт – это Ечеита влетел в штрафную и замкнул подачу ударом головой с отскоком от газона.

Реал тут же побежал вперёд и заставил Сантамарию спасать на 77-й после прострела Одриосолы вдоль ворот. Уэска ​​также огрызалась, наиграв на удар из-за пределов штрафной рядом со штангой и угловой, который неточно замкнул Мантовани. На 86-й минуте вырвать победу для своего клуба мог Васкес, но мощный удар с дальней дистанции парировал Сантамария. В действиях мадридцев было очень много сумбура, поэтому казалось, будто Уэска ​​удержит ничью, однако на 89-й минуте класс "королевского клуба" дал о себе знать: Карим Бензема зацепился за мяч на левом краю штрафной, качнул защитника и по красивой дуге пробил в дальний верхний угол – 3:2. Этот гол оказался победным.

Таким образом, Реал набрал 57 зачётных баллов и приблизился ко второму месту на расстояние двух очков. Уэска ​​с 22 пунктами осталась на двадцатой позиции в турнирной таблице.