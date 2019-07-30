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Реал – Тоттенхэм – 0:1 – видео гола и обзор матча

23:25 16 Читати українською
Реал – Тоттенхэм – 0:1 – видео гола и обзор матча
Реал Мадрид – Тоттенхэм – 0:1 – видео гола и обзор матча

Лондонский Тоттенхэм обыграл мадридский Реал в поединке Audi Cup. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Тоттенхэм на "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Реал Мадрид
0
0 : 1
1
Тоттенхэм
19:00 30:07:2019
завершено
 

Audi Cup

Реал – Тоттенхэм – 0:1

Гол: Кейн, 22

Тоттенхэм лучше провел матч, создал больше моментов и заслуженно победил. Единственный гол во встрече в середине первого тайма забил Харри Кейн, который воспользовался грубой ошибкой обороны Реала. Мадридцы могли получить разгром, но их неоднократно спасал Кейлор Навас.

Реал – Тоттенхэм: отличная игра Наваса оправдывает отсутствие Лунина, защита Мадрида привозит, "шпоры" в финале Audi Cup

На фоне такой игры костариканца совсем не удивительно, что Андрей Лунин так и не вышел на поле. Зинедин Зидан продолжает мариновать украинца на скамейке запасных, хотя другой вратарь Тибо Куртуа травмирован.

Завтра Тоттенхэм в финале Audi Cup, скорее всего, встретится с Баварией, а Реал померится силами с Фенербахче. Уже в следующем поединке Лунин должен получить игровое время.

blog_ava
Реал – Тоттенхэм: отличная игра Наваса оправдывает отсутствие Лунина, защита Мадрида привозит, "шпоры" в финале Audi Cup
20:05
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Теги
Мир Видеоновости Харри Кейн Харри Кейн Тоттенхэм Тоттенхэм Реал Мадрид - Тоттенхэм Реал Мадрид Реал Мадрид
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