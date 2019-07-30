Реал – Тоттенхэм: отличная игра Наваса оправдывает отсутствие Лунина, защита Мадрида привозит, "шпоры" в финале Audi Cup

Мадридский Реал и лондонский Тоттенхэм встречались в рамках Audi Cup – английская команда оказалась сильнее (0:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Audi Cup

Реал – Тоттенхэм – 0:1

Гол: Кейн, 22

Реал: Навас – Карвахаль (Одриосола, 80), Рамос, Варан (Начо, 65), Марсело (Де ла Фуэнте, 80) – Васкес (Винисиус, 65), Кроос (Вальверде, 65), Модрич (Сеоане, 80), Азар (Иско, 80) – Родриго (Кубо, 80), Бензема (Мариано, 80).

Тоттенхэм: Гассанига (Льорис, 46) – Фойт (Уокер-Питерс, 46), Алдервейрельд (Танганга 46), Вертонген (Санчес, 46), Роуз (Георгиу, 46) – Уинкс (Скипп, 46), Ндомбеле (Сиссоко, 46) – Ламела (Алли, 46), Эриксен (Моура, 46), Сон (Нкуду, 66) – Кейн (Перротт, 66).

Результаты Реала на предсезонном сборе в США не радуют: поражение от Баварии, ужасный первый тайм и победа по пенальти у Арсенала, эпическое фиаско 3:7 против Атлетико. Понятно, что Зинедин Зидан не форсирует подготовку, а футболисты играют на фоне больших нагрузок, однако ситуация все равно настораживает.

Новички пока не интегрировались в команду, капитан Серхио Рамос проваливается, а Тибо Куртуа, называя себя лучшим голкипером клуба, не спасает. Бельгиец еще и получил повреждение. Андрей Лунин этим летом не сыграл за мадридцев ни минуты. Украинец надеялся на шанс в Audi Cup, но сегодня в старте вышел Кейлор Навас. Состав Реала снова был сформирован из "проверенных бойцов" и Родриго.

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Тоттенхэм в матчах Международного кубка чемпионов вырвал эффектную победу над Ювентусом, а потом уступил Манчестер Юнайтед. Маурисио Почеттино готовится к важному сезону после финала Лиги чемпионов. "Шпоры" еще не завершили свою трансферную кампанию. Многое зависит от Кристиана Эриксена – его хочет подписать как раз Реал. Датчанин вышел против "сливочных" с первых минут – рядом с Харри Кейном, Хын Мин Соном и Танге Ндомбеле.

Начало встречи осталось за Тоттенхэмом. Лондонцы закрепились на чужой половине и спокойно контролировали там мяч, ища варианты для обострения. Реал течение первых 10-ти минут не мог осмысленно перейти середину поля – соперники сразу вступали в отбор и возвращали себе мяч. Владение в пользу "шпор" достигало 70 на 30.

Впоследствии мадридцы отвели игру до чужих ворот и выровняли ситуацию, но остроты все равно не было. Эдену Азару и Родриго не хватало взаимопонимания с партнерами, удары Тони Крооса и Марсело не долетели до голкипера. Пошел активный футбол с ошибками обеих команд. Тоттенхэм создал ряд моментов.

После прострела Данни Роуза по собственным воротам пробивал Рафаэль Варан, передачей Кристиана Эриксена воспользовался Эрик Ламела, а Танге Ндомбеле пофинтил перед штрафной и зарядил под перекладину. Во всех эпизодах мяч полетел в створ – во всех на высоте был Кейлор Навас. Роскошная реакция и грамотный выбор позиции.

Впрочем, ударный отрезок "шпор" в середине тайма принес результат. Харри Кейн забил после очередного фейла "сливочной" обороны – Марсело получил ужасный неточный пас от партнера, спас мяч от аута, но вывел капитана Тоттенхэма один на один с вратарем. Кейн легко переиграл Пауло Гассанигу и открыл счет во встрече.

Реал очень быстро мог отыграться, если бы Карим Бензема не включил традиционный режим транжира. Ему неплохо справа накинул на "11 метров" Дани Карвахаль – мимо, классно отдал под удар Лука Модрич – также мимо цели. На другом конце поля оборона Реала продолжала "привозить". Эрик Ламела свободно получил мяч перед штрафной и отдал налево Харри Кейну. Кейлор Навас чудом потянул удар почти в упор.

Костариканец спас Реал от разгрома в первом тайме. Он сверкал не только на линии, но и вовремя выходил из ворот. А мадридцам еще и повезло: арбитр зафиксировал сомнительный офсайд, а под занавес тайма не поставил пенальти, когда Марсело и Серхио Рамос повалили на газон Эрика Ламелу. Лучший момент Реала возник после индивидуальных действий Бензема – Карим издалека подкручивал в "девятку", но немного не попал.

Маурисио Почеттино в перерыве сменил почти весь состав, а Зинедин Зидан обошелся без замен. При этом Реал вышел из подтрибунки Альянц-Арены более заряженным на игру. Мадридцы основательно закрепились в чужих владениях. Первыми звоночками стали моменты Карима Бензема и Марсело, которые завершились угловыми. Качественная атака левым флангом – пас Марсело на "отметку" – Эден Азар бездарно пробил в ближнего соперника.

Тоттенхэм переждал стартовые 15 минут второго тайма, после чего начал отвечать. И здесь снова на авансцену вышел Кейлор Навас. Хын Мин Сон разрядил пушку из-за пределов штрафной – сэйв голкипера. Деле Алли откликнулся на идеальный парашют из глубины от Лукаса Моуры – Навас выиграл очередную дуэль. Только после удара Харри Кейна с острого угла Кейлор допустил небольшую ошибку, парируя несложный мяч перед собой.

Реал отказывался сидеть позади и стремился отыграться. Несколько хороших атак испанцы организовали левым краем – фланг Марсело и Эдена Азара выглядел значительно активнее. На 75-й минуте бразилец прекрасно вырезал в штрафную, где на дальней штанге караулил Родриго. Мощный удар новичка заставил Уго Льориса капитулировать, но арбитр зафиксировал офсайд.

Всего за 10 минут до конца основного времени Зинедин Зидан заменил основную часть состава, однако Андрея Лунина на поле так и не выпустил. Появился юный талант Такефуса Кубо, который сразу же оказался в центре внимания. Японец с линии штрафной проверил бдительность Уго Льориса – тот вытащил из угла. Через пару мгновений Кубо в касание выстрелил в сторону ворот – мимо. Еще чуть позже парень включил дриблинг, вышел на ударную позицию и отправил в нокдаун Танганга.

Тоттенхэм мог снимать все вопросы о победителе реактивной контратакой, когда в завершающей стадии Жорж-Кевин Нкуду отдал на Троя Перротта, а тот пробил мимо Кейлора Наваса, но попал в штангу. Впрочем, "шпорам" хватило и минимального преимущества для выхода в финал Audi Cup.

Реал завтра также сыграет второй матч на турнире. В нем Зинедин Зидан должен дать шанс Андрею Лунину, пока Тибо Куртуа травмирован. Хотя невыход украинца в сегодняшней игре вполне оправдан – Кейлор Навас провел феерический матч, совершив 7 сейвов.

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