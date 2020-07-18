Зидан неоднозначно оценил свое будущее в Реале

Главный тренер Реала Зинедин Зидан ответил на вопрос журналиста, будет ли француз возглавлять мадридцев в следующем сезоне.

"Никто не знает, что произойдет. У меня есть контракт, мне нравится находиться в этом клубе, но никогда не знаешь, что может произойти в футболе.

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Здесь просто идешь от одного дня к другому, и я не знаю, что меня ожидает впереди", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, Реал сумел обогнать Барселону на финише нынешнего сезона Ла Лиги и завоевать золотые медали. Также королевский клуб продолжает борьбу в Лиге чемпионов, в первом матче 1/8 финала "сливочные" дома уступили Манчестер Сити (1:2).

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