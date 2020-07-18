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Зідан неоднозначно оцінив своє майбутнє в Реалі

17:02 - Читать на русском
Зідан неоднозначно оцінив своє майбутнє в Реалі
Флорентіно Перес та Зінедін Зідан / Фото ФК Реал

Головний тренер Реала Зінедін Зідан відповів на питання журналіста, чи буде француз очолювати мадридців у наступному сезоні.

"Ніхто не знає, що станеться. У мене є контракт, мені подобається перебувати в цьому клубі, але ніколи не знаєш, що може статися в футболі.

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Тут просто йдеш від одного дня до іншого, і я не знаю, що мене очікує попереду", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, Реал зумів обігнати Барселону на фініші нинішнього сезону Ла Ліги та завоювати золоті медалі. Також королівський клуб продовжує боротьбу у Лізі чемпіонів, у першому матчі 1/8 фіналу "вершкові" вдома поступились Манчестер Сіті (1:2).

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зінедін Зідан
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