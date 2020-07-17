Касильяс возвращается в Реал, – Marca

Экс-голкипер Реала Икер Касильяс принял решение вернуться в Мадрид.

Икер Касильяс получил должность в структуре Реала, 39-летний голкипер станет советником президента мадридцев Флорентино Переса, сообщает Marca.

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К своим новым обязанностям легенда "сливочных" приступит уже в августе. Икер попрощается с Порту, за который он выступал последние 5 лет, первого августа после финала Кубка Португалии против Бенфики.

Напомним, Касильяс является воспитанником Реала, вратарь сыграл в футболке мадридцев более 700 матчей.

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