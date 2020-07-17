toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД ВЕСТ ХЭМ - УОТФОРД

Касильяс возвращается в Реал, – Marca

20:53 - Читати українською
Касильяс возвращается в Реал, – Marca
Флорентино Перес и Икер Касильяс / Фото ФК Реал

Экс-голкипер Реала Икер Касильяс принял решение вернуться в Мадрид.

Икер Касильяс получил должность в структуре Реала, 39-летний голкипер станет советником президента мадридцев Флорентино Переса, сообщает Marca.

Перес разочаровал фанатов Реала трансферными планами на лето

К своим новым обязанностям легенда "сливочных" приступит уже в августе. Икер попрощается с Порту, за который он выступал последние 5 лет, первого августа после финала Кубка Португалии против Бенфики.

Напомним, Касильяс является воспитанником Реала, вратарь сыграл в футболке мадридцев более 700 матчей.

10 найдорожчих трансферів літа – деякі імена вас здивують

blog_ava
"Динамо було готове психологічно": що може завадити Києву на шляху в ЛЧ і хто – останній представник України в Європі
12:30
6553
Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Флорентино Перес Икер Икер Касильяс
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Чеберко официально стал игроком ЛАСКа
    Україна — 16:134267 Чеберко официально стал игроком ЛАСКа
35
мин
Вест Хэм
22:00
Уотфорд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук