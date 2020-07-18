Лунин эпично "привез" гол, но стал лучшим в матче и сохранил для Овьедо прописку в Сегунде – VAR спас от позора

Овьедо на своем поле обыграл Расинг в 41-м туре Сегунды. Отчет о матче, в котором Лунин сохранил прописку в классе, читайте на "Футбол 24.

Сегунда, 41 тур

Реал Овьедо – Расинг – 1:0

Гол: Обенг, 8

Овьедо на правах хозяев с первых минут прижал соперника к воротам. Расингу не удавалось переместить игру хотя бы в середину поля. Такой напор дал свои плоды – на 8-й минуте счет был открыт. Правда, хозяева забили не в позиционной атаке, а со стандартного положения, создав маленький шедевр. Гриппо выполнил подачу с собственной половины, а Обенг воспользовался ошибкой защитника и голкипера, отправив мяч в сетку – 1:0.

До момента с голом Лунин даже не касался мяча. Возможно, именно это сыграло с Андреем злую шутку, ведь не секрет, что очень трудно сохранять концентрацию, не будучи вовлеченным в игру. В конце концов, на 9-й минуте украинец привез гол в собственные ворота. Лунин пошел на перехват, но столкнулся с одноклубником, мяч оказался у Нико Идальго, и хавбек Расинга легко закатил его в пустые ворота. Голкипера от позора спас VAR. Рефери пересмотрел повтор и заметил игру рукой в ​​атаке – гол был отменен.

Será buen portero el ucraniano, pero yo siempre preferiré a mi colega @alf_herrero. Fallos gordos solo se los vi a Lunin y Nereo. Menos mal que no contó el gol. Decid lo que querais, que seguro que alguno tiene algo que decir. Yo con el 1 a muerte pic.twitter.com/L8vc2fTr3g — JM (@javi6martinez) July 17, 2020

После такого боевого начала игра немного успокоилась. Овьедо виглядел острее, но борьба в основном шла в центре поля. Фактически к концу первого тайма ни одной из команд так и не удалось создать по-настоящему опасный момент. Что касается Лунина, то он, отчаянно сыграв на выходе, сорвал атаку Расинга на 20-й минуте, а на 35-й в эффектном прыжке достал мяч после розыгрыша углового, правда, в створ он не летел. Таким образом, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе в пользу "карбайонес".

Старт второго тайма особых изменений не принес. Теперь уже Расинг больше держал мяч, но подобный контроль принято называть стирильним. "Голубые" слаженно действовали вблизи собственных ворот, оставляя Лунина без работы. Единственное, чем занимался Андрей – страховал своих защитников, когда гости пытались забросить им мяч за спину. Стоит отметить, что под прессингом голкипер не нервничал, но мяч сохранял редко, предпочитая длинные передачи вперед.

В конце матча Расинг попытался устроить штурм ворот соперника, но Овьедо профессионально "засушил" игру. На 90-й гости заработали угловой – Лунин выбил кулаками. Это был последний момент в отчетной игре, который мог претендовать на статус опасного.

Финальный счет зафиксировал победу Овьедо, которая за тур до завершения нынешнего розыгрыша Сегунды позволила команде Лунина сохранить прописку во втором по рангу дивизионе чемпионата Испании. Расинг уже давно потерял шансы покинуть хотя бы последнее место в турнирной таблице.

Лунин – лучший игрок матча Реал Овьедо – Расинг

Статистика не учитывает ошибки, которые произошли после нарушений. Именно поэтому Андрей Лунин сумел стать лучшим игроком матча по оценкам Sofa score. Украинец получил высший балл на две команды – 7.5. Голкипер Овьедо совершил два сейва, 30 раз коснулся мяча, отдал 10 точных пасов (еще 12 – неточных). На первый взгляд, цифры не впечатляют. Но нужно понимать спицифику игры "карбайонес". Команда Хосе Зиганды – мастер "засушить" игру, а тут еще и удалось забить быстрый гол. Следовательно, на поле действительно происходило довольно мало интересного, а вот роль голкипера, отстоявшего победу для своей команды, стоит внимания. Да, Лунину сегодня не пришлось делать головокружительные сейвы, но когда уверенно действуешь на подстраховке и читаешь эпизоды, то это и не нужно. В конце концов, Овьедо подписывал украинского голкипера, чтобы не вылететь из Сегунды. Задание выполнено, дальше – возвращение в Реал.

Реал Овьедо – Расинг - видео всех действий Лунина: