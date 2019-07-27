Зидан не зашел в раздевалку Реала после позорного поражения от Атлетико

Главный тренер Реала Зинедин Зидан был очень злым после поражения своих подопечных от Атлетико.

Реал проиграл Атлетико в мадридском дерби на товарищеском турнире с разгромным счетом – 3:7. После первого тайма "сливочные" проигрывали со счетом 0:5.

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Такой результат изрядно разозлил главного тренера Реала Зинедина Зидана. После поединка французский наставник даже не зашел в раздевалку команды, а сразу направился в зал для пресс-конференций, а затем – в автобус, отмечает AS.

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К слову, этим матчем завершилась первая часть подготовки Реала к новому сезону, через несколько дней команда Зидана отправится в Мюнхен, где состоится другой товарищеский турнир.

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