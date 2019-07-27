Галактическое избиение Реала Диего Костой и Фелишем в видеообзоре матча с Атлетико

Атлетико разбил Реал в мадридском дерби в рамках Международного кубка чемпионов. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Международный кубок чемпионов

Реал – Атлетико – 3:7

Голы: Начо, 59, Бензема, 85 (пен.), Х. Санчес, 89 – Коста, 1, 28, 45 (пен.), 51, Фелиш, 8, Корреа, 19 Витоло, 70

Удаления: Карвахаль, 65 – Коста, 65

Атлетико уничтожил Реал в сверхрезультативном матче Международного кубка чемпионов

"Матрасники" взялись за дело со старта встречи и забили впервые уже на 1-й минуте усилиями Диего Косты. Еще 7 минут спустя дебютный гол за Атлетико забил Жоау Фелиш. Затем голевую комбинацию разыграли Коке и Корреа, а Коста на 28-й минуте довел преимущество до четырех мячей. А на последней минуте первой половины Диего еще и реализовал одиннадцатиметровый.

Уже в начале второго тайма экс-форвард Челси оформил покер, выскочив один на один с кипером после разрезного паса Фелиша. На 59-й минуте горечь сокрушительное поражения Реала немного подсластил Начо, однако уже через 10 минут Витоло довел счет до совсем неприличных 1:7. В оставшиеся до конца поединка минуты "сливочные" попытались хоть немного сохранить собственное достоинство и забили дважды – Бензема исполнил пенальти, а Хави Санчес удачно сыграл на добивании.