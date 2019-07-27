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"Поражение меня не волнует", – Зидан прокомментировал провал Реала в матче с Атлетико

10:12 15 Читати українською
"Поражение меня не волнует", – Зидан прокомментировал провал Реала в матче с Атлетико
Зинедин Зидан / Reuters

Главный тренер "сливочных" подвел итоги разгромного поражения в спарринге с принципиальным соперником.

Товарищеские матчи
Реал Мадрид
3
3 : 7
7
Атлетико
02:30 27:07:2019
завершено
 

"Теперь мы будем мотивированы, я в этом не сомневаюсь. Убежден, мы проведем хороший сезон. Сегодня мы не можем быть довольны. Но в целом я уверен, что наша команда выступит очень хорошо.

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Поражение меня не волнует, впрочем это неприятно. Мы выходим на поле не для того, чтобы проигрывать. Но так получилось, и не нужно оглядываться назад. Это была плохая игра.

Мы крайне неудачно начали матч. К 8-й минуте проигрывали 0:2 и не пытались что-то изменить. В первом тайме было тяжело. Нам не хватало прежде всего интенсивности, необходимой на таком уровне.

Атлетико забил семь голов, такое допускать нельзя. Игроки это тоже осознают и разочарованы тем, что произошло. Беспокоиться обо всем этом нет необходимости – это предсезонный матч, и нам нужно быть спокойными.

Азар сыграл плохо? Все сыграли плохо. Игра у нас не получилась, особенно в дебюте. Соперник во всем превзошел нас, вот и все. Больше добавить нечего", – цитирует Зидана Marca.

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