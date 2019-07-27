Зідан не зайшов у роздягальню Реала після ганебної поразки від Атлетіко

Головний тренер Реала Зінедін Зідан був дуже роздратований після поразки своїх підопічних від Атлетіко.

Реал програв Атлетіко у мадридському дербі на товариському турнірі з розгромним рахунком – 3:7. Після першого тайму "вершкові" програвали з рахунком 0:5.

Галактичне побиття Реала Дієго Костою та Фелішем у відеоогляді матчу з Атлетіко

Такий результат неабияк розсердив головного тренера Реала Зінедіна Зідана. Після поєдинку французький наставник навіть не зайшов у роздягальню команди, а одразу попрямував у зал для прес-конференцій, а після цього – в автобус, зазначає AS

"Поразка мене не хвилює", – Зідан прокоментував провал Реала у матчі з Атлетіко

До слова, цим матчем завершилась перша частина підготовки Реала до нового сезону, через кілька днів команда Зідана вирушить у Мюнхен, де відбудеться інший товариський турнір.

Реал позбувається чемпіонів – Мадрид змінює трансферну стратегію, а Лунін та Ко як символи нової "експансії"