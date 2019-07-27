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Зідан не зайшов у роздягальню Реала після ганебної поразки від Атлетіко

23:00 474 Читать на русском
Зідан не зайшов у роздягальню Реала після ганебної поразки від Атлетіко
Зінедін Зідан / AS

Головний тренер Реала Зінедін Зідан був дуже роздратований після поразки своїх підопічних від Атлетіко.

 

Реал програв Атлетіко у мадридському дербі на товариському турнірі з розгромним рахунком – 3:7. Після першого тайму "вершкові" програвали з рахунком 0:5.

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Такий результат неабияк розсердив головного тренера Реала Зінедіна Зідана. Після поєдинку французький наставник навіть не зайшов у роздягальню команди, а одразу попрямував у зал для прес-конференцій, а після цього – в автобус, зазначає AS

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До слова, цим матчем завершилась перша частина підготовки Реала до нового сезону, через кілька днів команда Зідана вирушить у Мюнхен, де відбудеться інший товариський турнір.

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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид - Атлетіко
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