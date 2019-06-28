Зидан настроен на еще один летний трансфер – шорт-лист потенциальных новичков Реала

Наставник мадридского Реала Зинедин Зидан запланировал еще одно громкое подписание в летнее трансферное окно.

Боссы "сливочных" желают приобрести еще одного игрока в среднюю линию этим летом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Мадридцы планируют приобрести центрхава, а их целью номер один является полузащитник английского Манчестер Юнайтед Поль Погба. Если скандального француза не удастся подписать, то Реал попытается оформить трансфер другого. В шорт-лист королевского клуба попали Кристиан Эриксен (Тоттенхэм), Донни ван де Беек (Аякс) и Танге Ндомбеле (Лион).

Напомним, что летом Реал уже подписал Эдера Милитао, Ферлана Менди, Эдена Азара, Луку Йовича и Родриго Гоиса.

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