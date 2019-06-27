Реал предложил Валенсии двух игроков

Серхио Регилон и Лукас Васкес могут покинуть Реал / Фото ФК Реал

Валенсия может усилиться сразу двумя игроками королевского клуба.

Защитник Реала Серхио Регилон и форвард Лукас Васкес не входят в планы Зинедина Зидана на следующий сезон, сообщает журналист радиостанции RAC1 Жерар Ромеро.

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По информации источника, представители мадридского клуба предложили Валенсии услуги этих игроков. О реакции "летучих мышей" на такое предложение пока не сообщается.

В прошлом сезоне Ла Лиги Регилон провел 14 матчей, в которых отметился двумя ассистами. Васкес сыграл в 31 матче и отметился голом и тремя результативными передачами.

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