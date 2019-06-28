toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019

Зідан налаштований на ще один літній трансфер – шорт-лист потенційних новачків Реала

09:52 1205 Читать на русском
Зідан налаштований на ще один літній трансфер – шорт-лист потенційних новачків Реала
Зінедін Зідан / EFE

Керманич мадридського Реала Зінедін Зідан запланував ще одне гучне підписання у літнє трансферне вікно.

Боси "вершкових" хочуть придбати ще одного гравця у середню лінію цього літа. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Реал запропонував Валенсії двох гравців

Мадридці планують придбати центрхава, а їхньою ціллю номер один є півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Поль Погба. Якщо скандального француза не вдасться підписати, то Реал спробує оформити трансфер когось іншого. До шорт-листа королівського клубу потрапили Крістіан Еріксен (Тоттенхем), Донні ван де Беек (Аякс) і Танге Ндомбеле (Ліон).

Нагадаємо, що влітку Реал уже підписав Едера Мілітао, Ферлана Менді, Едена Азара, Луку Йовіча та Родріго Гоїса.

Зідан розглядає 4 тактичні схеми для оновленого Реала – усюди фігурує гравець, якого немає в команді

blog_ava
Міг перейти в Динамо замість Шахтаря, автор унікального рекорду збірної України – головне із життя Андрія Пятова
08:00
3474
Теги
Іспанія Головне Трансфери Зінедін Зідан Зінедін Зідан Донні ван де Беек Донні ван де Беек Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Танге Ндомбеле Танге Ндомбеле Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Поль Погба Поль Погба Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
0
хв
Венесуела
22:00
Аргентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук