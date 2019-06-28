Зідан налаштований на ще один літній трансфер – шорт-лист потенційних новачків Реала

Керманич мадридського Реала Зінедін Зідан запланував ще одне гучне підписання у літнє трансферне вікно.

Боси "вершкових" хочуть придбати ще одного гравця у середню лінію цього літа. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

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Мадридці планують придбати центрхава, а їхньою ціллю номер один є півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Поль Погба. Якщо скандального француза не вдасться підписати, то Реал спробує оформити трансфер когось іншого. До шорт-листа королівського клубу потрапили Крістіан Еріксен (Тоттенхем), Донні ван де Беек (Аякс) і Танге Ндомбеле (Ліон).

Нагадаємо, що влітку Реал уже підписав Едера Мілітао, Ферлана Менді, Едена Азара, Луку Йовіча та Родріго Гоїса.

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