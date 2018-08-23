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Зидан может стать главным тренером Ювентуса уже в следующем сезоне

22 августа 23:36 40 Читати українською
Зидан может стать главным тренером Ювентуса уже в следующем сезоне
Зинедин Зидан / фото из соцсетей

Ювентус хочет, чтобы Зинедин Зидан стал преемником Массимилиано Аллегри на посту главного тренера команды.

Бывший главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан может возглавить туринский Ювентус, сообщает El Mundo.

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По информации издания, руководство итальянской команды может пригласить Зидана по окончании нынешнего сезона. Француз, таким образом, сменит на этом посту итальянского специалиста Массимилиано Аллегри.

Ранее сообщалось, что Зидан может стать главным тренером Манчестер Юнайтед, но позже выяснилось, что английский клуб планирует продолжить работу с нынешним наставником "манкунианцев" Жозе Моуринью.

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Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри Ювентус Ювентус Италия Зинедин Зидан Зинедин Зидан
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