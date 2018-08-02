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Почеттіно – фаворит на посаду тренера Манчестер Юнайтед у разі відставки Моурінью, Зідан – другий

00:53 127 Читать на русском
Почеттіно – фаворит на посаду тренера Манчестер Юнайтед у разі відставки Моурінью, Зідан – другий
Маурісіо Почеттіно / Reuters

Головний тренер лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно є найвірогіднішим наступником Жозе Моурінью в Манчестер Юнайтед. Такої думки букмекери.

Аргентинський фахівець – фаворит на посаду тренера МЮ серед букмекерів, повідомляє Betting Insider.

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На те, що Почеттіно замінить Моурінью приймають ставки з коефіцієнтом 5,00. Другим у списку претендентів на посаду йде триразовий тріумфатор Ліги чемпіонів Зінедін Зідан. Імовірність такого призначення оцінюється балом 8,50. Третій – тренер Наполі Карло Анчелотті з коефіцієнтом 10,00.

Також до списку кандидатів за версією букмекерів увійшли: головний тренер збірної Уельсу Раян Гіггз (11,00), керманич Ювентуса Массіміліано Аллегрі (12,00), безробітний нині Антоніо Конте (13,00) та коуч збірної Іспанії Луїс Енріке (15,00).

Відзначимо, що станом на середу 62 % гравців ставлять на те, що новим тренером Манчестер Юнайтед буде Почеттіно. Розмови про можливу відставку Жозе Моурінью виникли на фоні блідої гри "червоних дияволів" у міжсезоння та сварки португальця з віце-президентом клубу через відсутність трансферів.

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