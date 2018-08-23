Зідан може стати головним тренером Ювентуса вже в наступному сезоні

Ювентус хоче, щоб Зінедін Зідан став наступником Массіміліано Аллегрі на посаді головного тренера команди.

Колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан може очолити туринський Ювентус, повідомляє El Mundo.

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За інформацією видання, керівництво італійської команди може запросити Зідана після закінчення нинішнього сезону. Француз, таким чином, змінить на цій посаді італійського фахівця Массіміліано Аллегрі.

Раніше повідомлялося, що Зідан може стати головним тренером Манчестер Юнайтед, але пізніше з'ясувалося, що англійський клуб планує продовжити роботу з нинішнім наставником "манкуніанців" Жозе Моурінью.