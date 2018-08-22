"Это очень удивило меня": Роналду – об уходе из Реала, своем лучшем голе и том, кто может стать новым Криштиану

Криштиану Роналду видит свои черты в юном и перспективном. Криштиану-младший может стать преемником великого бомбардира, который этим летом перешел в Ювентус.

"Он обожает соревноваться с кем-то. Мой сын очень похож на меня в детстве. Он ненавидит проигрывать. Станет таким же, как я. В этом я уверен на все 100 процентов. Мне хотелось бы научить его нескольким вещам, но окончательный выбор, чем заниматься в жизни, будет за ним.

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У него всегда будет моя поддержка. Однако, очевидно, я хотел бы, чтобы он стал футболистом, ведь вижу в нем ту же страсть к игре.

Криштиану-младший – быстрый, талантливый, с хорошей техникой и ударом. Но я не хочу давить на него", – заявил 33-летний португальский форвард в интервью DAZN.

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"Повлияла ли на уход из Реала овация стадиона Ювентуса? Некоторые говорят "да", другие – "нет". Я могу сказать то, что мелкие детали делают большую разницу в конце дня.

То, что я увидел на этом стадионе, помогло, честно говоря. К сожалению, я забил гол в ворота своего нынешнего клуба, но это уже в прошлом.

Это был лучший гол в моей карьере, а когда люди встали и начали аплодировать, я сказал себе: "Вау". Это очень удивило меня и никогда не случалось раньше. Невероятный момент.

В новом клубе я положительно удивился. Мой любимый номер, конечно же – 7. Я поговорил об этом с Юве и Куадрадо, который носил его. Хуан сказал, что он с удовольствием отдаст мне его. Рад, что смогу продолжать с моим номером 7.

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Другие виды спорта? Я люблю UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат). Мне нравится смотреть теннис и баскетбол, а настольный теннис – вообще второй вид спорта, в котором я хорошо играю. Но я люблю смотреть бои в смешанных единоборствах".

В заключение Криштиану рассказал о своем имидже, ответив на вопрос, одержим ли он модой: "Я думаю, что хорошо выглядеть и пахнуть – это важно. И здесь речь не только о женщинах. Мои девушка, мама, сестра – всем вокруг меня нравится видеть тех, кто хорошо одет. И мужчин, и женщин. Это часть нашей культуры.

Я красиво выгляжу, потому что я красив. Шучу. Я не одержим навязчивой идеей, но мелкие детали в стиле здесь и там делают разницу, на мой взгляд".