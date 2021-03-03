Гарет Бейл не собирается делать Реалу никаких послаблений в последний год контракта.

Валлиец потребует сохранения зарплаты до лета 2022 года, сообщает The Mirror.

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Текущий сезон Бейл проводит в аренде за Тоттенхэм. "Шпоры" с Реалом делят астрономическую зарплату вингера в размере 600 тысяч фунтов в неделю. Вопрос выкупа опальной звезды остается открытым, однако сам Гарет жертвовать своими интересами не будет. Он рассчитывает сохранить уровень заработков, независимо от места продолжения карьеры.

Добавим, что пока Бейл провел за Тоттенхэм 20 матчей, отличился 8 голами и 3 ассистами.

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