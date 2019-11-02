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Зідан категорично заперечив чутки про поділ гравців Реала на основних і дублерів

14:27 49 Читать на русском
Зідан категорично заперечив чутки про поділ гравців Реала на основних і дублерів
Зінедін Зідан / Сайт Реала

Головний тренер Реала Зінедін Зідан розповів про критерії, які впливають на вибір стартового складу команди.

 

"Є гравці, які наразі кращі або гірші. У мене немає "плану А" чи "плану Б". Кожні три дні мені доводиться залишати на лавці якісних гравців, але я розраховую на всіх.

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Це те, що турбує мене найбільше. Намагаюся вибирати кращих, але це завжди може змінитися. Мені не подобається, коли кажуть, що у мене є "склад А" і "склад Б". Це неправда", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, сьогодні (2 листопада) Реал зіграє з Бетісом в рамках 12 туру Лі Ліги. Наразі мадридці посідають другу сходинку чемпіонату, поступаючись Барселоні одним пунктом.

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Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид - Бетіс Реал Мадрид Реал Мадрид
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