Реал объявил заявку на матч против Бетиса – в списке отсутствуют три звезды

Главный тренер Реала Зинедин Зидан определился с игроками, которые отправятся на матч 12-го тура Ла Лиги против Бетиса.

Реал заявил 19 игроков на матч Ла Лиги против Бетиса, информирует официальный твиттер мадридцев.

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Отмечается, что в этот список не попали Хамес Родигес, Гарет Бейл и Лукас Васкес. Первые двое не тренировались с командой всю прошлую неделю. Кроме того, Зидан решил оставить вне заявки Лукаса Васкеса, Одриосола, Мариано и Браима Диаса.

Напомним, матч Реал – Бетис состоится завтра, 2 ноября. Начало игры в 22:00.

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