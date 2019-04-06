Зидан хочет, чтобы Лунин стал вторым голкипером Реала, – Marca

Украинский голкипер Андрей Лунин вернется в мадриський Реал летом.

Лунин станет вторым голкипером королевского клуба после Тибо Куртуа. Соответствующее решение принял главный тренер Реала Зинедин Зидан после того, как стало известно, что Кейлор Навас покинет Мадрид, информирует Marca.

Экс-форвард Реала Морьентес в восторге от Зозули и верит в перспективы Лунина в Мадриде

Решение французского специалиста по Куртуа, безапелляционного первого номера, и украинца полностью поддерживает руководство "бланкос". Лунин будет возвращен с Леганеса, где он находился на правах аренды, но почти не играл, чтобы стать первой альтернативой бельгийцу.

Поэтому в следующем сезоне экс-вратарь луганской Зари будет полноценным игроком первой команды Реала. Ему гарантированное участие в матчах Кубка Испании, а также место в воротах мадридцев на случай травмы Куртуа.

Интересно, что большинство поклонников мадридского клуба, которые приняли участие в опросе издания Marca, негативно восприняли новость об уходе Наваса и будущие пертурбации на вратарской позиции.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0