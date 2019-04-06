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Зідан хоче, щоб Лунін став другим голкіпером Реала, – Marca

10:40 4747 Читать на русском
Зідан хоче, щоб Лунін став другим голкіпером Реала, – Marca
Лунін стане другим після Куртуа

Український голкіпер Андрій Лунін повернеться у мадриський Реал влітку.

Лунін стане другим голкіпером королівського клубу після Тібо Куртуа. Відповідне рішення прийняв головний тренер Реала Зінедін Зідан після того, як стало відомо, що Кейлор Навас покине Мадрид, інформує Marca.

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Рішення французького фахівця щодо Куртуа, безапеляційного першого номера, та українця повністю підтримує керівництво "бланкос". Лунін буде повернутий з Леганеса, де він перебував на правах оренди, але майже не грав, щоб стати першою альтернативою бельгійцеві.

Відтак у наступному сезоні екс-воротар луганської Зорі буде повноцінним гравцем першої команди Реала. Йому гарантована участь у матчах Кубка Іспанії, а також місце у воротах мадридців на випадок травми Куртуа.

Цікаво, що більшість прихильників мадридського клубу, які взяли участь в опитуванні видання Marca, негативно сприйняли новину про відхід Кейлора Наваса та майбутні пертурбації на воротарській позиції.

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Теги
Іспанія Головне Реал Мадрид Реал Мадрид Андрій Лунін Андрій Лунін Тібо Куртуа Тібо Куртуа
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