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Навас покинет Реал летом – Лунин может стать вторым после Куртуа

17:40 19 Читати українською
Навас покинет Реал летом – Лунин может стать вторым после Куртуа
Кейлор Навас / AS

Голкипер мадридского Реала Кейлор Навас сменит клуб по окончании нынешнего сезона.

Куртуа останется первым номером Реала в сезоне 2019/20, а Кейлор Навас этим летом покинет королевский клуб, рассказал авторитетный испанский журналист Жозеп Педрерол в программе Jugones.

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32-летний костариканец, который выиграл в составе "бланкос" три Лиги чемпионов, больше не хочет выполнять роль резервиста. Навас перейдет в клуб, который гарантирует ему регулярную игровую практику.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан на сегодняшней пресс-конференции не опроверг информацию об уходе одного из своих любимцев: "Я не буду ничего говорить. У него контракт. Посмотрим, что произойдет в конце сезона. Кейлор – замечательный человек".

После ухода Наваса двери в первую команду Реала могут открыться для Андрея Лунина, который текущий сезон провел на правах аренды в Леганесе. Украинец может стать №2 мадридского гранда после Куртуа.

Добавим, что ранее Педрерол первым анонсировал уход из Реала Криштиану Роналду и Зинедина Зидана весной прошлого года.

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Кейлор Навас Кейлор Навас Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Андрей Лунин Андрей Лунин Тибо Куртуа Тибо Куртуа
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