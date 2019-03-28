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Экс-форвард Реала Морьентес в восторге от Зозули и верит в перспективы Лунина в Мадриде

22:54 34 Читати українською
Экс-форвард Реала Морьентес в восторге от Зозули и верит в перспективы Лунина в Мадриде
Морьентес был капитаном Реала / Фото из соцсетей

Бывший нападающий Реала Фернандо Морьентес оценил перспективы украинцев в испанском футболе.

"Может ли Лунин стать основным кипером в Реале? Если Реал Луниным заинтересовался, значит, они в нем что-то видят. Ему нужно учиться и расти. Клуб от него не отказывается, а ждет, когда он наберет необходимый уровень. Мы видим, что это талантливый игрок. Надеемся, в будущем мы его увидим на поле.

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Почему украинцам трудно заиграть в Испании? Здесь все зависит от тренера. Для игрока важно, чтобы он выходил на поле, чтобы его видели зрители, но здесь все решает тренер.

Роман Зозуля играет в Альбасете и, можно сказать, главный персонаж в этой команде. Он лучший в этом клубе. Зозуля мне очень нравится", – передает слова Морьентеса Tribuna.

Зозуля имеет шанс заменить второго после Месси в клубе Примеры, который борется за ЛЧ, а Альбасете под угрозой

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Испания Украинцы за рубежом Главное Фернандо Морьентес Роман Зозуля Роман Зозуля Реал Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин Андрей Лунин
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