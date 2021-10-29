Француз будет готов выслушать потенциальное приглашение от владельцев ПСЖ, сообщает Fichajes.

Зидан не заинтересован в работе с Манчестер Юнайтед – француз прервет отпуск только ради двух команд

Зидан мечтает о работе в сборной Франции, однако позиции Дидье Дешама выглядят надежными. ПСЖ кажется 49-летнему специалисту вполне достойной альтернативой. Все будет зависеть от дальнейшей работы Маурисио Почеттино, результаты которого выглядят удовлетворительно. Если аргентинец не сможет справиться с Месси и компанией, его место достанется экс-тренеру Реала.

Напомним, Зидан остается свободным с лета этого года, когда решил покинуть Мадрид. Реал по-прежнему остается единственным тренерским опытом легенды на взрослом уровне.

"Согласен бегать, когда Месси ходит пешком": Мбаппе – о новой иерархии в ПСЖ, конфликте с Неймаром и трансфере в Реал