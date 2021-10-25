Зинедин Зидан не рассматривает вариант с работой на Олд Траффорд, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Sports World.

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Французский специалист хочет насладиться отпуском и рассмотреть предложения после завершения сезона. Изменить эти планы могут только две команды – ПСЖ и сборная Франции. Интересно, что именно Зидана называли тренером, которого Криштиану Роналду хотел видеть в МЮ.

Напомним, в последнем туре АПЛ команда Сульшера разгромно проиграла Ливерпулю 0:5, рухнув на седьмую строчку АПЛ.

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