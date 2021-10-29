Француз буде готовий вислухати потенційне запрошення від власників ПСЖ, стверджує Fichajes.

Зідан не зацікавлений у роботі з Манчестер Юнайтед – француз перерве відпустку лише заради двох команд

Зідан мріє про роботу у збірній Франції, однак наразі позиції Дідьє Дешама виглядають надійними. ПСЖ здається 49-річному фахівцю цілком гідною альтернативою. Все залежатиме від подальшої роботи Маурісіо Почеттіно, результати якого наразі виглядають задовільно. Якщо аргентинець не зможе впоратися з Мессі і компанією, то його місце дістанеться екс-тренеру Реала.

Нагадаємо, Зідан залишається вільним з літа цього року, коли вирішив покинути Мадрид. Реал досі залишається єдиним тренерським досвідом легенди на дорослому рівні.

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