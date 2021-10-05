Сначала я просил немного времени, чтобы подумать. Перед Евро-2020 сказал клубу, что не хочу продлевать контракт, а после чемпионата заявил, что хочу уйти. Стремился, чтобы всем было хорошо: и ПСЖ, и покупателю, и мне. Ну уложите максимально выгодную сделку, чтобы выиграли все. Я хотел дать своему клубу время, чтобы тот нашел замену. Пусть все будут счастливы, а я продолжу свой путь.

Да, меня не отпустили. ПСЖ решил не продавать. У меня с этим проблем не было: я все еще в потрясающей команде и в том городе, где я был счастлив последние годы. Я бы не начал войну с ПСЖ. Надо быть очень неблагодарным. Я не так хочу поблагодарить клуб, который приютил меня в 18 лет и дал мне немало. В конце концов, я всегда стараюсь играть, чтобы показать, что я – отличный футболист, что на меня ничто не влияет, даже неудачная попытка уйти. Я никогда не принимал решения на основе своих прихотей. Все было до мелочей продумано.

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Я немного расстроился. Когда у вас есть амбиции уйти, а вы остаетесь, вы – несчастливы. Но я быстро двигаюсь вперед. К сожалению, в сборной я получил повреждение. Приехал домой быстро, успел поплакать еще пока игр не было. Но когда вернулся – забил, все удалось, все замечательно.

Реал делал несколько предложений (в диапазоне 160-200 миллионов евро – прим.). Говорили, что я шесть раз отказывался продолжать сотрудничество с ПСЖ. Это неправда. Говорили, что не хотел разговаривать с Леонардо. Но это дело на себя взял президент Нассер Аль-Хелаифи. Мне говорили поговорить с президентом, а я не отказывался. Мне приписывали попытки разрушить атмосферу в раздевалке...

Почему хотел уйти? Думал, что мои приключения в Париже уже пора завершать. Действительно хотелось большего. В чемпионате Франции я провел 6 лет. Думаю, у меня здесь все получилось. Уход был следующим логическим шагом, это было мое решение после долгих раздумий и многих выводов. Я привязан к ПСЖ, но если бы все же ушел летом, то только в Реал Мадрид.

Я привязан к ПСЖ, но если бы все же ушел летом, то только в Реал

Когда ваш президент на весь мир говорит, что вы не уйдете и не выйдете на свободу... Я начал немного волноваться, не буду врать, но сказал себе: "Если меня не отпустят, что произойдет?" Потом ты отходишь от этого и убеждаешь себя, что клуб так демонстрирует свою приверженность к тебе. Это говорит о том, что меня ценят и поэтому не отпускают.

В конце концов, я остался и очень счастлив. Никогда в течение сезона вы не увидите унижительного поведения, мол, мне не позволили уйти, я уберу ногу. Я слишком люблю футбол. Что касается моей ситуации, то уже два месяца нет разговоров о продолжении сотрудничества, ведь я четко сказал, что хочу уйти.

Покину ли ПСЖ летом 2022-го? В футболе я уже достаточно долго, чтобы знать, что правда вчерашняя не будет правдой нынешнего или завтрашнего дня. Если бы мне сказали, что Месси будет играть за ПСЖ, я бы не поверил в это. Мы не знаем, что может произойти. Как ПСЖ может удержать меня? Мы очень далеко от этого, ведь я хотел уйти летом. Не буду лицемером. Мои амбиции были для всех понятными, хотел уйти и предоставить клубу условия, чтобы нашли замену. Сейчас мое будущее не является приоритетом. Я потратил немало энергии, это было утомительно.

Конфликт с Неймаром? Я разозлился на Нея, выговорился. Это то, что всегда происходит в футболе, не надо оставлять в себе. Мы много раз обменивались похожими словами в прошлом, и это будет продолжаться, ведь мы одержимы победами. Впрочем, не должно быть никаких обид. Их и нет, ведь я уважаю Неймара как человека и игрока, восхищаюсь им. В этом случае я был недоволен и несчастлив. Но сейчас все в порядке.

Лионель Месси? Я всегда говорил, что хочу играть с большими игроками. В этом году я доволен. Теперь я – не единственный топ-игрок, надо идти на уступки. Я согласен бегать, когда Месси рядом ходит пешком, без проблем! Это Месси! Не мог представить, что он окажется в Париже. Думал, что никогда с ним не сыграю, ведь Лео не собирался покидать Барселону. Кайфую от каждого момента с ним. Он тот, кто любит футбол. Месси говорит со всеми, пытается адаптироваться по-своему, даже несколько застенчиво. Но на поле он вообще не стесняется ничего. Нечто похожее было с Неймаром, как только он пришел. Это было необычно, но Лионель – это нечто совершенно другое. Стоит понимать, что это – экстраординарно.

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