Зидан анонсировал кадровые изменения в Реале летом

Главный тренер "галактикос" Зинедин Зидан предупредил болельщиков мадридцев, что команду ждут перемены.

"Трансферы? Летом будут изменения, но сейчас я не могу сказать ничего конкретно. У меня есть команда из 23-25 футболистов.

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Я не буду после каждого из матчей Реала, которые остались, говорить, кто останется, а кто уйдет. Летом мы будем смотреть на ситуацию и принимать решения", – передает слова француза Football Espana.

Отметим, сегодня сообщалось, что Зидан заинтересован в приглашении голкипера Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа в мадридский клуб. Напомним, в первом матче после возвращения Зидана Реал победил Сельту.

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