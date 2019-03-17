Зидан хочет видеть Де Хеа в Реале

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа может продолжить карьеру в Мадриде.

Новый-старый наставник "галактикос" Зинедин Зидан снова размышляет над приобретением в Реал качественного вратаря, сообщает Mirror.

Кандидатура Давида Де Хеа является приоритетной для французского специалиста, который является давним поклонником таланта испанского вратаря, и хочет снова попробовать пригласить его на Сантьяго Бернабеу.

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По информации издания, президент Реала Флорентино Перес готовит для Зидана немалую сумму на летние трансферы. Ожидается, что Реал предложит Манчестер Юнайтед 80 млн евро (75 млн фунтов) за Де Хеа. В Мадриде считают, что такое предложение сможет соблазнить руководство "красных дьяволов".

К слову, Куртуа, который летом перешел в Реал из Челси, не слишком впечатлил Зидана и во вчерашнем матче против Сельты створ ворот "галактикос" защищал Кейлор Навас.

Контракт 28-летнего голкипера с МЮ действует до лета следующего года. Испанец пока не спешит подписывать новое соглашение с английским клубом. Манкунианцы хотят удержать игрока и предлают ему 350 тысяч фунтов в неделю.

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