Зідан анонсував кадрові зміни в Реалі влітку

Головний тренер "галактікос" Зінедін Зідан попередив вболівальників мадридців, що команду чекають зміни.

"Трансфери? Влітку будуть зміни, але зараз я не можу сказати нічого конкретніше. У мене є команда з 23-25 футболістів.

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Я не буду після кожного з матчів Реала, які залишилися, говорити, хто залишиться, а хто піде. Влітку ми будемо дивитися на ситуацію і приймати рішення", – передає слова француза Football Espana.

Зазначимо, сьогодні повідомлялося, що Зідан зацікавлений у запрошенні голкіпера Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа в мадридський клуб. Нагадаємо, у першому матчі після повернення Зідана Реал переміг Сельту.

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