"Селекционные цели Динамо не изменились – это опорный полузащитник и нападающий. Сидорчук явно не бессмертен, хотя и железный. Однако усталость металла неизбежна. Левый защитник? Есть Караваев и Вивчаренко, которого уже пора подпускать в первую команду.

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Но все это не значит, что параллельно Динамо не может себе подобрать новых игроков и другого амплуа. Тот же Густаво из Спорт Ресифи, о котором уже говорилось, что его хочет и Металлист. Это был бы довольно хороший трансфер, ведь ему всего 19 лет. Он суперуниверсальный игрок, за которого можно выложить только 2-3 млн", – отметил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

На зимний перерыв Динамо ушло на втором месте УПЛ, отставая от Шахтера на 2 очка. Также команда Луческу завершила выступления в еврокубках, финишировав последней в групповом турнире ЛЧ.

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