У бразильского полузащитника Густаво есть шанс перебраться в Украину.

19-летний полузащитник Спорт Ресифи Густаво попал на радары киевского Динамо, сообщает Transfers24hr.

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В услугах бразильца также заинтересованы Фламенго, Атлетико Минейро, Атлетико Паранаэнсе и харьковский Металлист. Последний, по слухам, предлагал Спорт Ресифи за молодого таланта 2,1 млн. евро.

В нынешнем сезоне Густаво провел 26 матчей, в которых отличился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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