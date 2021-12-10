Динамо нацелилось на бразильского виртуоза Густаво – за игроком охотится еще один украинский клуб
00:50 - Читати українською
У бразильского полузащитника Густаво есть шанс перебраться в Украину.
19-летний полузащитник Спорт Ресифи Густаво попал на радары киевского Динамо, сообщает Transfers24hr.
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В услугах бразильца также заинтересованы Фламенго, Атлетико Минейро, Атлетико Паранаэнсе и харьковский Металлист. Последний, по слухам, предлагал Спорт Ресифи за молодого таланта 2,1 млн. евро.
В нынешнем сезоне Густаво провел 26 матчей, в которых отличился двумя голами и совершил столько же ассистов.
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