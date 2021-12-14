"Селекційні цілі Динамо не змінилися – це опорний півзахисник і нападник. Сидорчук явно не безсмертний, хоча і залізний. Проте втома металу неминуча. Лівий захисник? Є Караваєв і Вівчаренко, якого вже пора підпускати до першої команди.

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Але все це не означає, що паралельно Динамо не може собі підібрати нових гравців й іншого амплуа. Той же Густаво зі Спорт Ресіфі, про якого вже йшла мова, що його хоче і Металіст. Це був би досить непоганий трансфер, адже йому лише 19 років. Він суперуніверсальний гравець, за якого можна викласти тільки 2-3 млн", – зазначив Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

На зимову перерву Динамо пішло на другому місці УПЛ, відстаючи від Шахтаря на 2 очки. Також команда Луческу завершила виступи в єврокубках, фінішувавши останньою у груповому турнірі ЛЧ.

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