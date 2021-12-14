У полузащитника Десны Андрея Тотовицкого есть шанс пойти на повышение.

Десятка черниговцев – один из потенциальных новичков Динамо. Тридцать первого декабря у 28-летнего Тотовицкого завершается контракт с Десной, а весеннюю часть сезона полузащитник может начать в киевском клубе.

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По крайней мере, у хавбека есть шанс поехать с киевлянами на сборы в Испанию. Если Тотовицкий докажет свою квалификацию, то подпишет контракт с Динамо на правах свободного агента. Окончательное решение о том, брать ли Андрея на сборы, должен принять Мирча Луческу, сообщает Meta Ratings.

Отметим, летом по похожей схеме игроком Динамо стал Владислав Кулач, уехавший на сборы с "бело-синими" после завершения контракта с Ворсклой. Однако нападающий не сумел стать своим в Киеве.

В сезоне 2021/22 Тотовицкий забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 13-ти матчах УПЛ. Ранее он поиграл за Мариуполь, Зарю, Шахтер и бельгийский Кортрейк.

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